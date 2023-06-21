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الأربعاء 21 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الأشخاص بالقاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تكثيف حملاتها للتصدي لجرائم السرقة، وحققت العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبط بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سماعة) مجهولين المصدر وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن "المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف"، باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

 

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في سياق متصل، تم ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم  6 هواتف محمولة، مبلغ مالى، مجهولين المصدر، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـــة.

 

 

كما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها ، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة .

 

 

وألقت أجهزة الأمن القبض على  3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بسرقة (معدة حفار) بأسلوب المتغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه على التعاقد معه بإحدى الشركات، وتم بإرشادهم العثور على الحفار لدى مالك ورشة دوكو، وبسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وباستدعاء المجنى عليــــه تعرف على المعدة واتهمهم بالسرقة.

 

 

 

كما ضبطت إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية ومبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق، وتم بإرشادها ضبط (مشغولات ذهبية - مــبلغ مالـى) وأقرت بأن تلك المضبوطات من مُتحصلات واقعة السرقــة والمــبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المشغولات الذهبية لدى عميليهـــا "سيئى النيــة" (مالك محل مصوغات ذهبية ومالك ورشة ذهب) تم ضبطهما وبحوزتهما باقى (المشغولات الذهبية) المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

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