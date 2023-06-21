"النواب" يوافق على نشر قوائم التخفيضات الجمركية باتفاقية التجارة مع أفريقيا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية.

ويهدف القرار نشر قوائم التخفيضات الجمركية وكذا الملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA ، بالجريدة الرسمية، إلى إحكام مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.

وضم الاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (٥٥) دولة، بعد أن تم الانتهاء من التفاوض بين الدول الأعضاء بشأن الاتفاق الاطارى، والثلاثة بروتوكولات المنبثقة عنه (بروتوكول التجارة في السلع والتجارة في الخدمات، وتسوية المنازعات والذى تم نشره بالجريدة الرسمية .

وتضمن الاتفاق مواد تقضي بإعداد ملاحق تعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق الإطارى، تتضمن الالتزامات المترتبة عليه، وفيما يتعلق ببروتوكول التجارة في السلع فيندرج تحته ملاحق خاصة بجداول التخفيضات الجمركية والقيود الفنية على التجارة والترانزيت.

وتم إعداد جداول التخفيضات الجمركية بناء على المنهجية المعتمدة، والتي تقضي بتحرير التجارة في السلع من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، حيث أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنه تم الانتهاء بين الدول الأعضاء من التفاوض بشأن تلك الملاحق وبالتنسيق مع الجهات الوطنية الفنية المعنية، وذلك بناء على عدد (۳) قوائم.

القائمة الأولى (قائمة السلع غير الحساسة): وتضم نسبة 90% من الخطوط التعريفية وتقوم الدول النامية بتحريرها على فترة 5 سنوات، أما الدول الأقل نموا على ١٠ سنوات.

القائمة الثانية (قائمة السلع الحساسة): تضم نسبة 7% من الخطوط التعريفية، على أن تكون فترة التحرير ١٠ سنوات للدول النامية و ۱۳ سنة للدول الأقل نمواً.

القائمة الثالثة (قائمة السلع المستثناة):

وتضم 3% من الخطوط التعريفية، وبحيث لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي قيمة الواردات.