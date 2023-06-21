تأجيل محاكمة مقاول بتهمة النصب على مواطنين بمصر القديمة

قررت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مقاول، في اتهامه بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، إلى جلسة الغد.

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التحقيقات كشفت أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

فيما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة.

قسم شرطة مصر القديمة، تلقت بلاغا من طبيبة بأحد المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

حبس سائق لاتهامه بدهس مسن بالخطأ

في سياق آخر، قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس مسن بالخطأ بسيارته أثناء عبوره الطريق في الخليفة.

تبين أن السائق فر هاربًا عندما دهس المجني عليه، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكب الواقعة.

مأمور قسم شرطة الخليفة، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي ادعاء حادث سيارة.

تبين العثور على جثمان مسن يدعى «حسن.م»، في العقد السابع من العمر، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى، تمكن قطاع الأمن العام، من مداهمة أوكارًا أدارها 9 عناصر إجرامية، بالأراضي الزراعية، للاتجار في المخدرات، وتمكن من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن الدقهلية- القليوبية- الشرقية، قيام 9 عناصر إجرامية لـ6 منهم معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذين من الأراضي الزراعية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما، كمية من مخدر الهيروين، 6 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.