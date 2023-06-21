حبس سائق دهس مُسنًا عن طريق الخطأ بالخليفة

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس مسن بالخطأ بسيارته أثناء عبوره الطريق في الخليفة.

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تبين أن السائق فر هاربًا عندما دهس المجني عليه، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكب الواقعة.

مأمور قسم شرطة الخليفة، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي ادعاء حادث سيارة.

تبين العثور على جثمان مسن يدعى «حسن.م»، في العقد السابع من العمر، تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.