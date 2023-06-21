كشف الدكتور محمد طه إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة فضل الأيام العشر من ذي الحجة.

أولا: لعظم منزلتها وجليل قدرها أقسم الله تعالى بها ولا يقسم الله إلا بعظيم فقال تعالى (والفجر وليال عشر والشفع والوتر) روى النسائي أن النبي قال في تفسيرها (العشر عشر النحر والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر).

ثانيا : سماها ربنا في كتابه بالأيام المعلومات فقال تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) قال ابن عباس الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة.

ثالثا: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل الصالح فيها أحب ‘إلى الله من غيرها روى البخاري وأبوداود وابن ماجة والطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرحع من ذلك بشيئ)

رابعا: بين حبيبنا أنها افضل أيام الدنيا روى البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب )

خامسا: وثواب العمل الصالح فيها مضاعف فصيام كل يوم منها يعدل صيام سنة وقيام كل ليلة منها يعدل قيام ليلة الفدر روى الترمذي وابن ماجة والبيهقي بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن رسول الله قال (ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر)ومما يقوى هذا الحديث ما رواه البيهقي والأصبهاني بإسناد لا بأس عن أنس قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم قال يعني في الفضل.

سادسا: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره). سابعا : يستحب الإكثار فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير روى الطبراني بإسناد جيد أن رسول الله قال (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فبهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير)ولذا من قبيل السنة الحسنة صلاة التسابيح عملا بهذا الحديث وفقنا الله وإياكم لإغتنام هذه الأيام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



