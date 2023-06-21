رئيس قناة السويس يتحدث عن تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة أحد أجزاء استراتيجية هيئة قناة السويس، قائلا: “كان هناك 7 شركات منذ 150 عامًا عند افتتاح قناة السويس، بعضهم كان يعمل في ترسانة بورسعيد وآخر في ترسانة السويس وهكذا، وكانت فلسفة هذه الشركات تتمثل في عدم البحث عن الربح بل تقديم الخدمات في سفن قناة السويس سواء كانت في إصلاح او صيانة أو تغير قطع غيار وهكذا”.

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وأكد “ربيع” خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر قناة السويس، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار عائدات خلال العام المالي الحالي.

لدينا شركة واحدة تكسب أما باقي الشركات الـ6 كانت خاسرة

وتابع: “كانت لدينا شركة واحدة تكسب أما باقي الشركات الـ6 كانت خاسرة، لكن الآن أصبح لدينا 5 شركات كسبانة و2 خاسرة”، موضحًا أنَّ الشركتان الخاسرتان كانوا متأثرين بطبيعة الأحداث حوالهم من جائحة كورونا وأزمة روسيا وغيرهما، إذ ان هاتان الشركتان سنعمل على جعلهم شركات تكسب خلال العام القادم.

ونوه إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن هاتان الشركتان، فإحداهما شركة أحبال، وتقدم الأحبال للسفن والمراكب، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير كل الشركات، موضحا أن إحدى الشركات تساهم وتدخل في المشروعات القومية كحياة كريمة وحفر الترع والكهرباء لتحقيق الأرباح، لذلك نعمل على تعظيم أصول الهيئة.

تطوير شركة الاستزراع السمكي بالكامل

وشدد على تطوير شركة الاستزراع السمكي بالكامل، توحتوي الآن على 685 حوض لإنتاج الأسماك، وتم تطوير كل حوض ليصبح 2 فدان بدلا من فدان واحد، وإنتاج حوالي 1500 طن أسماك وجمبري سنويا، ونبغى الوصول لضعف هذا العدد على أخر العام القادم.