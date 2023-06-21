مجموعة أنتلسيا تطلق أعمالها في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه

أكدت نضال أفيد مدير مجموعة أنتلسيا مصر، أن مصر من الدول الكبيرة في خدمات التعهيد ولديها طاقات كبيرة خصوصاً في ظل وجود البنية التحتية القوية، ومستوى التعليم العالي الذي سيمنحنا بكفاءات جديدة.

أوضحت نضال خلال الإعلان عن إطلاق أعمال الشركة رسمياً في السوق المصرية، أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ نصف مليار جنيه، متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات بتضاعف حجم العملاء، كما أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى 2 مليار جنيه خلال عامين.



أشارت إلى أن الشركة لديها عملاء في السوق الأمريكية وهو ما يحتاج مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية وهو ما يتوفر في مصر، قائلة: “خلال 6 شهور أصبح لدينا 1000 موظف في مقر الشركة سواء بالقرية الذكية أو برج العرب، ومصر لديها موارد بشرية وشباب يمكنهم الابتكار في التطبيقات".



تابعت: “لدينا أسواق مهمة لكن مصر ستمنحنا فرصة دخول السوق الخليجية فهي بوابة مهمة لهذه المنطقة، مصر تتمتع بمهارات العديد من اللغات وليس الإنجليزية فقط وإنما الإسباني والفرنسي والإيطالي، الشركة تهتم بتدريب الشباب كمان تقدم 2 مليون ساعة تدريب في السنة.