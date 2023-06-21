مران الزمالك.. أوسوريو يمنح المثلوثي ودونجا تعليمات فنية خاصة

مران الزمالك، حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على منح التونسي حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا لاعبي الأبيض ، تعليمات خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

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تعليمات خاصة لثنائي الزمالك بالتدريبات

وانفرد أوسوريو بثنائي الزمالك، ومنحهما تعليمات فنية خاصة ، بجانب بعض الأدوار الخاصة بمركزيهما والتمركزات داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

مران الزمالك

ويحرص الكولومبي أوسوريو على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.