ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدل تردد سفن خلال مايو

نجحت هيئة ميناء الإسكندرية فى تحقيق أعلى معدل في شهر مايو في تجاوز ذلك المعدل بنسبة زيادة تجاوزت 8.2%.

سبق وأن أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال شهر مارس من العام الجاري عن تحقيقها أعلى معدل تردد سفن شهري منذ عام 2016 بواقع 404 سفن.



كما شهدت ميناء الإسكندرية تزايدا كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر مايو 2023 حيث بلغت أعداد السفن 437 سفينة بزيادة قدرها 93 سفينة عن شهر إبريل بواقع 37.9 % نسبة زيادة.

ارتفاع كبير في حركة السفن خلال مايو بميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل فإن مؤشرات المقارنة السنوية تشير أيضاً إلى تحقيق ارتفاعا كبيرا في حركة السفن خلال مايو 2023 مقارنة بمايو 2022 حيث بلغ إجمالي أعداد السفن 437 سفينة بنسبة زيادة 37.9% بواقع 120 سفينة عن شهر مايو من العام السابق والذي شهد تردد 317 سفينة.

وقد تصدرت سفن الصب الجاف طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر مايو 2023 مقارنة بشهر مايو 2022 والتي حققت نسبة زيادة بلغت 77.5% بفارق 31 سفينة صب جاف عن الشهر المثيل من العام الماضي.

كما شهدت سفن البضائع العامة بدورها زيادة كبيرة خلال شهر مايو 2023 مقارنة بشهر مايو 2022 بواقع 50 سفينة إضافية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 50%.

وفي ذات السياق فقد شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضاً بفارق 44 سفينة إضافية خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 41.1%.

كما شهدت سفن السياحة بدورها حراكا نشطا حيث وردت 5 سفن سياحة خلال شهر مايو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر مايو من العام السابق ورود سفن سياحية ، وكذا فقد إرتفعت أعداد سفن الصب السائل خلال ذات المدة بواقع 2.8%

جاء ذلك بناء عن توجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بميناء الإسكندرية.