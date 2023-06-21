افتتاح معرض المنتجات المصرية والتراثية "اشتري فن مصري"

تحت رعاية وزارة الخارجية..

افتتح السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، معرض المنتجات المصرية والتراثية "اشتري فن مصري" في نسخته الحادية عشر، اليوم، بمقر وزارة الخارجية.

يأتي تنظيم المعرض فى إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية، إذْ تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض للصناعات الحرفية التراثية بصفة دورية.

تهدف هذه المعارض، التي تستضيفها وزارة الخارجية، إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج بمنتجات الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب، بالإضافة الى تيسير الاتصال بهم تسهيلًا لعمليات الشراء سواء كانت في الداخل أو الخارج وتشجيعًا للتصدير.

كما تسهم هذه المعارض في تحفيز السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالقاهرة ورؤساء الهيئات الدولية وهيئات الأمم المتحدة على التعرف، وشراء هذه المنتجات اليدوية.

تعتبر هذه المعارض منصة تفاعلية بين شباب المنتجين والمجتمع الدبلوماسي المصري والأجنبي لعرض المنتجات وفتح آفاق تسويقية وتشجيع نفاذهم إلى الأسواق الخارجية وكذلك الارتقاء بمهارات الاتصال والتسويق لدى العارضين.

يعقد المعرض هذا العام تحت شعار "اشتري فن مصري: المنتجات المصرية تسافر حول العالم" يوميّ 21 – 22 يونيو، إذْ يضم هذا مجموعة متنوعة من الصناع من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية وممن حصلوا على تدريبات في إطار مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات الإنتاجية" الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وكذلك برنامج "تأهيل وتدريب ٥٠ سيدة للتصدير في مجال الحرف اليدوية والتراثية" المنفذ بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدعم للعارضين من خلال باقات من الدعم الفني والتمويلي من أجل مساندة الشباب في إقامة مشروعات ناجحة تسهم في الاقتصاد الوطني وتحققُّ فرص عمل مستدامة.

تضم قائمة المعروضات منتجات متنوعة، مثل المنتجات التراثية من سيناء وسيوة وإخميم، وأخشاب، وسجاد يدوي، وفضة وحلي، وجلود، وتلي، وخيامية، ومنتجات خوص ونخيل، وفخار، ونحاس، وديكور منزلي، كما يشارك فى المعرض عددٌ من الجمعيات التي تشجع الحرف التراثية ومبادرات ترعى المشروعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحرف الإبداعية والتراثية وعدد من خريجي حاضنات أعمال "تفانين" و "حاضنة التصميم الإبداعى" والمختصين باحتضان الشباب في قطاع الصناعات الإبداعية، وذلك بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة.

يوفر المعرض هذا العام خدمات نقل وتسويق متكاملة للمنتجات وذلك بغرض إتاحة فرص للشباب للوصول إلى الأسواق الخارجية.