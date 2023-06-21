صحة المنيا تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي دير العذراء بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من اليوم الأربعاء ، قافلة طبية وعلاجية بـقرية دير العذراء ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، وذلك على مدار يومين متتاليين 21 و22 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية ، (حياة كريمة)، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية بالمراكز والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية ستضم العديد من التخصصات منها، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وذلك لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية والعلاجية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة المنيا.