تشغيل 7 حافلات لنقل الركاب مجانًا في قنا بعيد الأضحى

قال حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا، إن مبادرة "مواصلتك علينا" سوف تدفع بعدد 7 أتوبيسات تعمل على 7 خطوط مختلفة ذهابا وعودة، وإن فعاليات المبادرة تبدأ من اليوم الموافق 21 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو الجاري.

مواصلات مجانية ليومين

وبيّن السكرتير العام، أنه من المقرر أن يتم توصيل المواطنين بالمجان خلال يومي 21 و22 يونيو، بينما سيتم تحصيل أجرة بقيمة نصف جنيه خلال يومىّ 24 و25 يونيو، ويتم دفع الاجرة بقيمة جنيه واحد خلال يوميّ 26 و 27 يونيو وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

إطلاق الفعالية

وأناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، حسام حمودة السكرتير العام، للمشاركة فى فاعليات إطلاق مبادرة (مواصلتك علينا ) تحت شعار "مصر معاك" التى ينظمها المجلس الوطنى للشباب تحت رعاية وزارات التنمية المحلية ، والداخلية ، والتضامن الاجتماعى.

بحضور احمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ومسؤلي المجلس الوطني للشباب وعدد من القيادات التنفيذية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ونوه السكرتير العام، أن المبادرة تأتي استمراراً لجهود مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، لاسيما بالمناطق الأشد احتياجاً، والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التي تقدمها المؤسسات لهذه الفئات الاكثر احتياجا خاصة أثناء اوقات الازدحام مع فترة الإقبال الشديد لشراء ما يحتاجه المواطن استعدادا لعيد الأضحى المبارك.