الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس خلال عامين

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإنجازات والتطورات والحصاد المالي الحالي خلال آخر 4 سنوات، قائلًا إنَّه سيتمّ الانتهاء من أعمال التطوير في القطاع الجنوبي خلال الفترة التي صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي عامين و6 أشهر احتياطي.

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استراتيجية الهيئة للتطوير عبارة عن رؤية ورسالة

وأضاف “ربيع” في مؤتمر صحفي عُقد اليوم عن حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، ونقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أنَّ استراتيجية الهيئة للتطوير عبارة عن رؤية ورسالة، فرؤيتنا أن يكون السريان الملاحي الذي نتواجد فيه الآن امن وقاعدة مستدامة للصناعة، وهذه أهم الأمور في سياستنا، لذلك عملية الأمن في المجرى الملاحي تأخذ مجهودًا كبيرًا ودراسة ومتابعة كبيرة للغاية للتأكد من حصول كل مركب على الخدمة المثالية والصحيحة التي تمكّنها من عبور قناة السويس بشكل امن خلال 11 ساعة.

رسالتنا الحفاظ على التدفق الأمن والمستدام لحركة التجارة العالمية

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: “رسالتنا الحفاظ على التدفق الأمن والمستدام لحركة التجارة العالمية، إذ أننا نمثل 12% من حركة التجارة العالمية بالكامل، فضلا عن تقديمنا مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والمعدات والخدمات اللوجستية لكل السفن التي تعبر خلال قناة السويس”.