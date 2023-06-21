9.4 مليار دولار عائدات قناة السويس خلال عام 2022/2023

لاول مرة في التاريخ

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات قناة السويس خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 9 مليار و400 مليون دولار لتسجل بذلك أعلى ايراد في تاريخ قناة السويس بزيادة بنسبة 35% عن العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه هيئة قناة السويس في مدينة السويس للإعلان عن المستجدات في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس.

وأكد ربيع أن عائدات القناة حققت رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل .

وقال ربيع أن هناك زيادة في العائدات خلال العام المالي بالرغم من كساد حركة التجارة العالمية وتنامي الاقتصاد العالمي بالإضافة لزيادة التضخم وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على حركة التجارة العالمية.

واشار ربيع أن العام الجاري شهد مرور أعلى متوسط يومي للسفن يوم 13 مارس الماضي بعبور 107 سفينة حققت عائدات يومية تجاوزت 41 مليار دولار.