الرئيس الصومالي يصل واشنطن لحضور جلسة بمجلس الأمن

وصل الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، إلى واشنطن لحضور جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الرئيس الصومالي

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الصومالي خطابا حول جهود بلاده في استئصال المليشيات الإرهابية، وملف رفع حظر السلاح المفروض على البلاد، كما من المقرر أن يعقد لقاءات منفصلة مع القادة المشاركين، ورؤساء المنظمات الدولية

وكانت أعلنت الرئاسة الصومالية في وقت سابق أن الرئيس توجه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيركز في لقاءاته على لفت انتباه المجتمع الدولي إلى شدة حالة الجفاف ومنع المجاعة، بالإضافة إلى كسب دعم دولي في الحرب على الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان لها، إن وزير الدفاع لويد أوستن سيرحب بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في البنتاجون من أجل تعزيز طوق الشرف وعقد اجتماع ثنائي الساعة 12:30 ظهرًا. بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الخميس.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل إضافية حول الاجتماع، إلا أن مصادر مقربة من القصر الرئاسي ذكرت أن “الرئيس الصومالي سيطالب بتعزيز الضربات الجوية ضد الإرهاب وتكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الصومال ودعم سخي على كل المستويات لهزيمة تنظيمي داعش والشباب الإرهابيين.

ويشكل الأمن رأس جدول أعمال الرئيس الصومالي، وتعهد خلال حملته الانتخابية بالقضاء على الإرهاب وضبط أمن البلاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.