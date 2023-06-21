12 % من تجارة العالم تمر عبر قناة السويس (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن 12% من تجارة العالم تمر بقناة السويس، مضيفا أن نعمل على تطوير المجر الملاحي بشكل مستمر.

اقرأ أيضا .. الفريق أسامة ربيع: إنجاز 90 % من أعمال تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس

التطوير مستمر في المجرى الملاحي لقناة السويس

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي عُقد اليوم عن حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أنه تم عمل 5 جراجات للسفن في حالة الطوارئ حتى لا تحدث اي أزمة، متابعا أن التطوير مستمر في المجرى الملاحي لقناة السويس.

القطاع الجنوبي يشهد اعمال تطوير كمشروع قومي لقناة السويس

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن القطاع الجنوبي يشهد اعمال تطوير كمشروع قومي لقناة السويس، لافتا إلى أن نعمل على زيادة الاعماق ويكون لدينا قناتين في هذا الجزء الأمر الذي يمثل 17% زيادة في القناة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن تطوير القطاع الجنوبي سيكون حجر الزاوية لاستكمال ازدواجية المجرى الملاحي لقناة السويس.