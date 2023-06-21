كيف يمكن معرفة عمر الأضحية عند شرائها؟

قبيل عيد الأضحى يقبل المواطنون على شراء الخراف والمواشي، استعدادًا لذبحها في العيد، كأحد الشعائر الدينية في هذه المناسبة، لذلك على الراغبين في شراء الأضاحي، الحرص الشديد على اختيار ذبيحتهم بعناية، وأن تكون مستوفية لشروط الأضحية وخالية من الأمراض وأن يكون عمر الأضحية مناسبًا.

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وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6.22، وهي عبارة عن ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد قبل قراءة القرآن.

وهناك حالة من الاستعداد القصوى، أعلنتها جميع محافظات الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا عنه أسبوع فقط، حيث أعلنت كل محافظة عن المجازر المجانية فيها، كما تم إلغاء جميع إجازات الطب البيطري بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، من توفير جميع خدمات المواطنين، ومتابعة عمل المجازر، للتأكد من سلامة الحيوانات قبل وبعد عمليات الذبح.

ويلعب عامل سن الأضحية دورًا كبيرًا في كفاءتها وجودة لحومها، فلا يجب أن تكون ذات عمر صغير أو كبير، ويجب أن تكون ذات عمر مناسب لذبحها، وهو ما نوضحه وفقًا لما ذكره جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به.

معرفة عمر الأضحية:

وحدد جهاز حماية المستهلك، العمر المناسب لذبح الخروف كأضحية في عيد الأضحى، إذ يتراوح السن المناسبة للذبح بين 8 سنوات و12 عامًا، ويجب اختيار الأضحية في تلك المرحلة العمرية، للحصول على أعلى جودة لحوم منها.

وأوضح جهاز حماية المستهلك، عددًا من العلامات التي يمكن من خلالها معرفة وتحديد عمر الأضحية، حتى لا يتعرض المشتري للنصب، وتتمثل في الآتي:

يكون عمر الخروف عامين: إذا استبدل زوجين من الأسنان الخاصة به، بالإضافة إلى وجود أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي.

يكون عمر الخروف 3 سنوات: إذا استبدل 3 أسنان صغيرة بأسنان طويلة.

يكون عمر الخروف أكثر من 4 سنوات: إذا كان الخروف قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.

ومن الأمور المهمة التي يجب اتباعها قبل ذبح الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، مثل منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتريا تلوث الذبيحة.

ويجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل، كما أن شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم، ولابد من أن تكون أداة الذبح حادة جدًا، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح.