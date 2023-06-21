التداول في مصر أخذ إقبال كبير من طرف المستثمرين المصريين وذلك لوجود منصات تداول ذو أدوات و أصول مختلفة و أدوات تعليمية لكل المبتدئين مما يسهل التداول لدى الكثير من المستثمرين المصريين نذكر لكم أفضل شركات التداول في مصر ذات سمعة جيدة و منصات تداول متطورة :

أفضل شركات التداول في مصر :

1. XTB

2. EVEST

3. EXNESS

1. XTB :

إحدى أفضل شركات التداول في مصر ، ذات اكثر من 20 عامًا من الخبرة تعد من أكبر وسطاء تداول الفوركس وعقود الفروقات في العالم. ،اكس تي بي مرخصة من أكبر سلطات تنظيم الأسواق المالية في العالمFCA : ،KNF ،CySEC ،FSC ،DFSA .

توفر XTB منصة التداول XStation 5 منصة تداول سهلة الاستخدام, متطورة التصميم مبتكر تم إنشاؤها بطريقة تسهل عليك إدارة استثماراتك بشكل أسرع وأيضا متوفرة على الهاتف فبالتالي يمكن للمتداول المصري التداول مباشرة من الهاتف.

في XTB يمكنك تداول الفوركس ,السلع ,المؤشرات ,عقود فروقات الأسهم وصناديق الاستثمار ,عقود فروقات العملات الرقمية ,وأيضا تتوفر على حساب اسلامي.

خيارات الايداع والسحب : Wire, Visa, Mastercard Skrill, , Neteller

أقل مبلغ للايداع : $100

2. EXNESS :

تقدم Exness منصة تداول سهلة الاستخدام حتى للمبتدئين في التداول في مصر.مرخصة من طرف هيئة الإدارة المالية البريطانية FSCA,يقع مكتب Exness B.V المسجل في Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31، كوراساو.

توفر منصات التداول: MT5/MT4/EXNESS Trader يمكن التداول في الفوركس, الأسهم, المعادن,العملات الرقمية , المؤشرات والطاقات عن طريق EXNESS.تتوفرأيضا على حساب اسلامي.

خيارات الايداع والسحب : Wire, Visa, Mastercard Skrill,

أقل مبلغ للايداع : $10

3. EVEST :

إحدى أفضل شركات التداول في مصر ,هي علامة تجارية مملوكة لشركة أتريا فاينانشال القابضة المحدودة, مرخصة من هيئة سلوك القطاع الماليFSCA ,يقع مقر شركة evest في قبرص.

تعتبر شركة ايفست من شركات التداول التي تقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط ،شمال أفريقيا و بالتحديد في مصر مع إعطاء اهتمام كبير للمتداول المصري الذي يبحث عن تداول الأسهم بحساب بدون عمولات أو بدون رافعة مالية وغيرها من العروض الأخرى المميزة.

في EVEST يمكنك تداول الفوركس, المؤشرات, الأسهم, السلع و العملات الرقمية.

توفرمنصات التداول : MT5,منصة تداول إيفست ويب تريدر المتاحة إلكترونيًا و تطبيق تداول eVest المتاح عبر الهاتف.و تتوفر أيضا على حساب اسلامي.

خيارات الايداع والسحب : Wire, Visa, Mastercard Skrill, , Neteller

أقل مبلغ للايداع : $100