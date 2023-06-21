مجلس النواب يحيل اقتراحات الأعضاء إلى الحكومة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدَّمة من الكثير من النواب، بشأن تقديم خدمات أو إزالة معوقات أو خدمات عامة لأهالي دوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وجاءت تلك التقارير بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب الآتي أسماؤهم:

السيد العضو / عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء مدرسة إعدادى على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى بناحية الزرايب- نجع سباق- مركز أبوتشت- محافظة قنا.

السيدة العضو / زينب السلايمي، بشأن إنشاء مزرعة نموذجية تعليمية بمحطة البحوث الزراعية بقرية طفنيس المطاعنة – مركز أسنا – محافظة الأقصر.

السيد العضو/ محمد طلبة، بشأن إنشاء مدرسة تجريبي لغات بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق– محافظة الإسماعيلية.

السيد العضو / محمود الشامى، بشأن استغلال قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي بمنطقة الوزارية لإنشاء مجمع مدارس عليها – المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

السيد العضو / محمد حمدى دسوقي، بشأن استكمال إجراءات الموافقة البيئية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

السيد العضو / علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى إلى منطقة أولاد فراج محمد، بقرية بهيج مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

السيد العضو / الحسينى عيسى جلال، بشأن توصيل الصرف الصحى لجزيرة أولاد إلياس مركز صدفا – محافظة أسيوط.

السيد العضو / مصطفى بدران، بشأن إقامة عمارات سكنية فى قرى المطيعة، الزاوية، درنكة للأسر الأكثر احتياجًا – محافظة أسيوط.

السيد العضو / محمود مشعل، بشأن إدراج عزبة البدري لقرية ميت الخولي عبدالله – مركز الزرقا – محافظة دمياط، ضمن التخطيط العمرانى.

السيد العضو / محمود حمدى أبوالخير، بشأن دخول نجع أبو الخير بأولاد عليو مركز البلينا، في الحيز العمراني – محافظة سوهاج.

السيد العضو / عمر وطنى، بشأن تطوير مركز شباب الشرابية – محافظة القاهرة.

السيد العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء ملاعب بجوار مركز شباب عزبة أبوالقاسم بقرية منقباد – محافظة أسيوط.

السادة الأعضاء / زكريا حسان، شعبان لطفى، ومحمد لبيب، بشأن إنشاء مركز شباب نجع الملاقط - الصوامعة شرق - مركز اخميم - محافظة سوهاج.

السيد العضو/ زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد الملعب الخماسي بالنجيل بقرية سفلاق – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

السيد العضو/ مجدي الأمير، بشأن إشهار مركز شباب بقرية كفر حجاج – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

السيد العضو/ أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن استكمال بناء الطابق الثالث بمركز شباب غزالة بمركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

السيد العضو/ أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحصوة بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

السيد العضو/ عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن إعادة إنشاء مركز وملعب خماسي بمركز شباب سرسنا بمركز طامية – محافظة الفيوم.

السيدة العضو/ جيهان البيومى، بشأن تطوير بيت شباب المنيل بشارع عبدالعزيز آل سعود – محافظة القاهرة.

السيدة العضو/ منى عمر، بشأن تطوير مركز شباب حارس بالنهضة – مدينة العامرية – محافظة الإسكندرية.

السيد العضو / جابر أبوخليل، بشأن إنشاء ملعب قانوني لمركز شباب الرمادي قبلي بمركز إدفو – محافظة أسوان.

السيد العضو/ محمد عبدالحميد هاشم، بشأن ترميم مدرسة فرش بركات للتعليم الأساسي وإنشاء جزء إضافى للمدرسة - مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

السيدة العضو / دعاء عريبى، بشأن إنشاء كوبري للمشاة أمام المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بمدينة طنطا – محافظة الغربية.