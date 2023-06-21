رصد 141 قطعة سلاح و316 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 141 قطعة سلاح نارى و316 قضية مخدرات وتنفيذ 83646 حكما قضائيا متنوعا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 141 قطعة سلاح نارى بحوزة 112 متهما».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 83646 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 316 قضية مخدرات بحوزة 335 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 44 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 16 متهما».

وتابعت: «في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 371 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22674 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



