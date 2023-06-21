فعاليات "نتوحد من أجلهم" بمركزي شباب ديرب نجم وناصر

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار فعاليات تدريب أطفال التوحد تحت شعار (نتوحد من أجلهم)، والتي تأتي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بأطفال التوحد، والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل، ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين، بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الفعاليات يتم تنفيذها بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق، وتضم عددًا من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات من مركزي الشباب، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

تدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم:

أوضح أن ذلك يأتي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.