مجلس الأمة الكويتي.. أحمد السعدون رئيسًا بالتزكية

مجلس الأمة الكويتي.. تولي النائب أحمد السعدون رئاسة مجلس الأمة الكويتي، عقب فوزه بالتزكية للمجلس بعد انسحاب النائب داوود معرفي.

في هذا السياق أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رغبة أعضاء مجلس الأمة في التعاون مع الحكومة لإنجاز القضايا المتفق عليها والمستحقة التي ينتظرها الشعب الكويتي، مشيدًا بما ورد في بيان مجلس الوزراء الكويتي حول الرغبة في التعاون مع المجلس مؤكدا ضرورة استمرار التعاون حول الاقتراحات المتوافق عليها.

ويشار إلى أن نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، قام بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بمبنى مجلس الأمة.

دور الإنعقاد الأول لمجلس الأمة الكويتي

فيما وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى، أمس الثلاثاء، على تشكيل 13 لجنة مؤقتة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، أبرزها لجنة للتحقيق في صفقات طائرات (يوروفايتر) و(كاراكال).

وكان المجلس قد وافق بعد انتقاله إلى بند ما يستجد على إنشاء لجان مؤقتة، جاء تشكيلها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تضم النواب: شعيب المويزري، وعادل الدمخي، وفهد بن جامع، وفلاح الهاجري، ومحمد هايف لعضوية اللجنة.

وتضم اللجنة المؤقتة للتحقيق في صفقات طائرات (يوروفايتر)، و(كاراكال) النواب: حمد المدلج، وحمد المطر، وعادل الدمخي، وماجد المطيري، ومهلهل المضف، بينما لجنة شؤون ذوي الإعاقة تضم: حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وسعود العصفور، وفلاح الهاجري، وهاني شمس.

كما تضم لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي النواب: بدر الملا، وحمد المطر، وحمدان العازمي، وعبدالله فهاد، وفايز الجمهور، بينما تضم تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة النواب: حمد المدلج، وداود معرفي، وعبدالوهاب العيسى لعضوية اللجنة.

أسماء أعضاء لجان مجلس الأمة الكويتي

وتشمل لجنة غير محددي الجنسية، النواب: أحمد لاري، وبدر نشمي العنزي، ود. حسن جوهر، وفهد بن جامع، وهاني شمس، وتشكلت لجنة شؤون النفط والطاقة من النواب: أسامة الزيد، وبدر نشمي العنزي، ود. حسن جوهر، وحمدان العازمي، وعبدالله المضف، وفهد المسعود، وفهد بن جامع.

وجاء بعضوية لجنة المرأة والأسرة والطفل النواب: أسامة الشاهين، وجنان بوشهري، وداود معرفي، فيما تضم لجنة الإسكان والعقار النواب: حسن جوهر، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد المدلج، وحمد العبيد، وعبدالله الأنبعي، وفايز الجمهور، ومحمد الرقيب لعضوية اللجنة.

فيما تضم لجنة تعزيز القيم النواب: حمد العبيد، وحمدان العازمي، وفلاح الهاجري، وفهد المسعود، وفهد بن جامع، ومحمد الحويلة، ومحمد هايف، بينما تشمل لجنة شؤون الشباب والرياضة النواب: بدر سيار الشمري، وبدر نشمي العنزي، ومبارك الحجرف.

وتم اختيار لعضوية لجنة الموارد البشرية النواب: بدر نشمي العنزي، وجراح الفوزان، وفارس العتيبي، وفهد بن جامع، ومحمد الحويلة، بينما لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، النواب عبدالعزيز الصقعبي، وعبدالله المضف، وعبدالله فهاد، ومرزوق الحبيني، ومهند الساير.