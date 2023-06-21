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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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أسامة ربيع يكشف موعد الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

الفريق أسامة ربيه
الفريق أسامة ربيه رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أننا سنعمل على الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس خلال عامين، كما تم الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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كل مشروع قومي يدشنه الرئيس السيسي مشروع واعد:

 أضاف "ربيع" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن كل مشروع قومي يدشنه الرئيس السيسي مشروع واعد وهيوصل المصريين لأفضل حال.

نرد على الشائعات التي تطال أي مشروع في مصر:

 تايع رئيس هيئة قناة السويس: “نرد على الشائعات التي تطال أي مشروع في مصر، كما تم خلال تدشين قناة  السويس الجديدة”.

 

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