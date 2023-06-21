1700 مريض يستفيدون من خدمات قافلة حانوت الطبية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حانوت، بمركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

واستمرت فاعليات القافلة الطبية بحانوت يومين اثنين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، مع إتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٤٣ مريضا

اشتملت القافلة على عدد ١٥ عيادة، بها ١٢ تخصصا طبيا هم: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان".

وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال، العظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة الطبية بحانوت خلال اليومين، بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٤٣ مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٢ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية

وخلال أعمال القافلة بحانوت، تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.