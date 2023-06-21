80 % من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر (شاهد)

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك أرقامًا جديدة صادمة من خلال المسح الأخير في البلاد، الذي صدر عنه أرقام تعد كارثية للاقتصاد اللبناني في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا .. الانتخابات الرئاسية في لبنان .. تعرف على المرشحين الرئيسيين

80% من الشعب اللبناني أصبح يعيش تحت خط الفقر

وأضاف "سنجاب" أن هناك أكثر من 80% من الشعب اللبناني أصبح يعيش تحت خط الفقر، لافتًا إلى أن الصحف اللبنانية تحذر من تفاقم الأزمات في لبنان، خاصة في ظل عدم وجود حل سياسي وبالتالي عدم وجود حلول اقتصادية.

زيارة جان ايف لودريان المبعوث الخاص لفرنسا إلى لبنان يعد بارقة أمل

وأوضح أن زيارة جان ايف لودريان، المبعوث الخاص لفرنسا، إلى لبنان، يعد بارقة أمل، وسيقوم بلقاء كل الأطراف السياسية التي تعرقل انتخاب رئيس للبلاد وتعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية.

وتابع أن المبعوث الفرنسي يصل لبنان اليوم، وتمتد زيارته للبلاد 3 أيام، وأن هدف الزيارة الأساسي، البحث عن مخرج للبنان من تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تعد الأكثر فعالية منذ زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للبنان.