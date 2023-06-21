مجلس نقابة أطباء الشرقية يجتمع مع الروابط لتعزيز تبادل الخبرات

عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا مع ممثلي الروابط التى تم انشاؤها بنقابة أطباء الشرقية وعددهم ١٤ رابطة فى التخصصات الطبية المختلفة.

عقد اجتماع دورى كل 3 شهور

وخلال الاجتماع، تم تم مناقشة الانشطة التى قامت بها الروابط منذ نشأتها خلال الفترة الماضية، وخطة الشهور الـ6 القادمة للانشطة العلمية لكل رابطة، وتم الاستماع إلى العوائق التى تواجههم، ووضع الحلول المناسبة لها.

وفي نهاية الاجتماع، صدرت عدة توصيات للعمل بها خلال الفترة المقبلة، أبرزهم: عقد اجتماع دورى كل 3 شهور يشمل عرض إنجازات كل رابطة، تحديد يوم علمى يتم فية تبادل الخبرات بين الروابط المختلفة.