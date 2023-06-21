فتح باب التقديم للمنحة الثانية لمبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين "call 2" اعتبارا من ١٥ سبتمبر المقبل حتي ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣.

وافاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم فتح هذه المرحلة نظراً للنجاح غير المسبوق الذي حققته نتائج المبادرة الأولى "call 1"، والتى قدم خلالها الباحثون مجموعة من الأبحاث العلمية التطبيقية التى تدعم المجتمع البحثي بالإسكندرية وترتبط بالصناعة.

وأشار الغندور أنه تم زيادة ميزانية دعم المبادرة من ٢٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠٠ ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك بغية إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا، فضلاً عن تحسين المستوى البحثي للباحثين وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم الصينية (مركز تعليم اللغة)، و مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية و الجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة، وإتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنات (جامعة الإسكندرية) وكلية تري فوكس بدولة كندا، وبروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق (جامعة الإسكندرية) والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وفندق ريجال هايتس وفندق كريستال إن العلمين.