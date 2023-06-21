الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عوري ويداهم منزلى منفذى هجوم محطة الوقود

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بلدة "عوريف" جنوب محافظة "نابلس"، وداهمت منزلى الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح، منفذى هجوم محطة الوقود على طريق "60" السريع أمس، وأخذت مقاساتهما تمهيدا لهدمهما.

وقال رئيس مجلس قرية عوريف، عيد الحميم شحادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أشقاء وأقارب منفذي هجوم محطة الوقود الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشهيدين مهند شحادة، وخالد صباح، وباشرت بأخذ قياساتهما تمهيدا لهدمهما.

واستشهد المُنفذ الرئيسي للهجوم (مهند شحادة) برصاص أحد المستوطنين، فيما استشهد الآخر الذي وفر له المساعدة (خالد صباح) بعد هروبه من محطة الوقود، ومطاردة الأجهزة الإسرائيلية له قبل اغتياله في محافظة "طوباس" بعد نحو ساعتين من الهجوم.

وشهدت قرى "نابلس" الليلة الماضية عدوانا كبيرًا من قبل المستوطنين الغاضبين من الهجوم.

مُستوطنون إسرائيليون

أحرق مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، سيارات مملوكة لفلسطينيين، وهاجموا محلات تجارية فى قرية "اللبن الغربى" شمال غرب محافظة رام الله، الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المُستوطنين الغاضبين من إطلاق النار على طريق "60" السريع أمس، هاجموا المحلات التجارية وحطموا محتوياتها، وحطموا السيارات الواقعة على الشارع الرئيسى.

ولفتت المصادر، إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين الذين فروا إلى مُستوطنة "بيت آريه" المقاومة على أراضي اللبن الغربى.

وكان هجوم محطة الوقود بين "رام الله" و"نابلس" أسفر عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين، قبل استشهاد المُنفذ برصاص أحد المستوطنين.

وشهدت قرى "نابلس" الليلة الماضية عدوانا كبيرًا من قبل المستوطنين الغاضبين من الهجوم.