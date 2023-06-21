عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، ويحرص المسلمون على شراء الأضاحي لذبحها خلال العيد والتي تعد من أعظم العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، وبل وتعد سنة عن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم".

وتحذر المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استقبال عيد الاضحى المبارك من ذبح الاضاحي في الشوارع للحد من التلوث البيئي، مما يسبب العديد من الامراض.

وقد يصل عقوبة الذبح في الشوارع من 10 الاف جنية الي 40 الف جنية، حيث تشكل لجان متخصصة في هذا الشأن لعمل محاضر للمخالفين.

ووفقًا للقانون فإنه يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

الشروط المتوافرة في الاضحية:

أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها

أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها

المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك

فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين

والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة

والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة

فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال:" أربعًا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي.

العمياء التي لا تبصر بعينيها

المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر

المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر

المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر

الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين

وفي حالة ضم هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة