مطالب بسرعة بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية المختلفة

طالبت رئيس اتحاد المستثمرات العرب بسرعة بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية المختلفة، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني.

وأوضحت أن أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يأتى للحفاظ على الطاقات الإنتاجية والكوادر المؤهلة المهدرة لما لديها من طاقات من المعدات والآلات وفى حاجة لدعمها لإعادة تشغيلها إلى جانب الخبرات والكفاءات فى تلك المصانع وجميعها تمثل ثروات مهدرة.

وأشارت إلى الحاجة لوضع قائمة بالمشروعات الصغيرة التى تمثل صناعات مغذية للصناعات الكبرى لضمان تسويق تلك المشروعات الصغيرة الذى يمثل تصريف منتجاتها العائق الأكبر أمامها.

وطالبت هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب بدعم وتحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير من أجل تحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأكدت زيادة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتكنولوجيا، وبإنشاء مراكز تدريب ومراكز فحص واختبار مركزية فى كل منطقة صناعية بحيث تقدم خدمة التدريب وإصدار شهدات الاختبار، إذ تمثل وسيلة هامة لتوفير العمالة المؤهلة من جهة وأيضا جودة المنتجات طبقا للمواصفات القياسية المحددة من جهة أخرى.