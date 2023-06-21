محمد صلاح.. صدام ناري بين ليفربول وتشيلسي في البريميرليج الموسم الجديد

محمد صلاح، يتأهب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتازلكرة القدم، انطلاق البريميرليج المقرر انطلاقها أغسطس المقبل للموسم الرياضي 2023 ـ 2024.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

ويصطدم ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره تشيلسي التى تجمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم الأحد 13 أغسطس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من "البريميرليج".

وحسم الريدز بقيادة محمد صلاح بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.

مواعيد مباريات الدور الأول ليفربول فى الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023 ـ 2024

الجولة الأولى ـ تشيلسى وليفربول ـ الأحد 13 أغسطس

الجولة الثانية ـ ليفربول وبورنموث ـ السبت 19 أغسطس

الجولة الثالثة ـ نيوكاسل وليفربول ـ السبت 26 أغسطس

الجولة الرابعة ـ ليفربول وأستون فيلا ـ السبت 2 سبتمبر

الجولة الخامسة ـ ولفرهامبتون وليفربول ـ السبت 16 سبتمبر

الجولة السادسة ـ ليفربول وست هام يونايتد ـ السبت 23 سبتمبر

الجولة السابعة ـ توتنهام وليفربول ـ السبت 30 سبتمبر

الجولة الثامنة ـ برايتون وليفربول ـ السبت 7 أكتوبر

الجولة التاسعة ـ ليفربول وإيفرتون ـ السبت 21 أكتوبر

الجولة العاشرة - ليفربول ونوتنجهام - السبت 28 أكتوبر

الجولة 11 - لوتون وليفربول - السبت 4 نوفمبر

الجولة 12 -ليفربول وبرينتفورد - السبت 11 نوفمبر

الجولة 13 - مانشستر سيتى وليفربول - السبت 25 نوفمبر

الجولة 14 - ليفربول وفولهام - السبت 2 ديسمبر

الجولة 15 - شيفيلد وليفربول - الثلاثاء 5 ديسمبر

الجولة 16 - كريستال بالاس وليفربول - السبت 9 ديسمبر

الجولة 17 - ليفربول ومانشستر يونايتد - السبت 16 ديسمبر.

الجولة 18 - ليفربول وأرسنال - السبت 23 ديسمبر

الجولة 19 - بيرنلى وليفربول - الثلاثاء 26 ديسمبر

الدور الثانى بالدورى الإنجليزى

الجولة 20 - ليفربول ونيوكاسل - السبت 30 ديسمبر

الجولة 21 - بورنموث وليفربول- السبت 13 يناير

الجولة 22 - ليفربول وتشيلسى - الأربعاء 31 يناير

الجولة 23 - أرسنال وليفربول - السبت 3 فبراير

الجولة 24 - ليفربول وبيرنلى - السبت 10 فبراير

الجولة 25 - برينتفورد وليفربول - السبت 17 فبراير

الجولة 26 - ليفربول ولوتون - السبت 24 فبراير

الجولة 27 - نوتينجهام وليفربول - السبت 2 مارس

الجولة 28 - ليفربول ومانشستر سيتى - السبت 9 مارس

الجولة 29 - إيفرتون وليفربول - السبت 16 مارس

الجولة 30 - ليفربول وبرايتون - السبت 30 مارس

الجولة 31 - ليفربول وشيفيلد - الأربعاء 3 أبريل

الجولة 32 - مانشستر يونايتد وليفربول - السبت 6 أبريل

الجولة 33 - ليفربول وكريستال بالاس - السبت 13 أبريل

الجولة 34 - فولهام وليفربول - السبت 20 أبريل

الجولة 35 - وست هام يونايتد وليفربول - السبت 27 أبريل

الجولة 36 - ليفربول وتوتنهام - السبت 4 مايو

الجولة 37 - أستون فيلا وليفربول - السبت 11 مايو

الجولة 38 - ليفربول وولفرهامبتون - الأحد 19 مايو