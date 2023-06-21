تفاصيل مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا (شاهد)

إجراءات غربية متلاحقة لإعمار أوكرانيا والعمل على عدم انهيار بنيتها التحتية، في ظل استمرار الهجمات الروسية، وفي هذا السياق يأتي المؤتمر الثاني الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، في العاصمة البريطانية لندن.

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وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، المزمع عقده في العاصمة البريطانية لندن، يومي 21 و22 يونيو الجاري.

وأضاف أن المؤتمر يشهد حضور أكثر من 60 دولة ورؤساء مئات الشركات العالمية الكبرى، ويلقي الرئيس الأوكراني، كلمة في المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس.

المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى حشد القطاع الخاص للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

وأوضح التقرير أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى حشد القطاع الخاص للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وهو ما ستركز عليه كلمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحسب التوقعات.

وتابع التقرير أن المملكة المتحدة تعتزم خلال المؤتمر إطلاق مبادرات في قطاع التكنولوجيا والطاقة الخضراء، لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانية والأوكرانية في إعادة الإعمار.

البنك الدولي قدر احتياجات أوكرانيا العاجلة بما يقارب 14 مليار دولار

وأشار إلى أن البنك الدولي قدر احتياجات أوكرانيا العاجلة بما يقارب 14 مليار دولار، لإصلاح الأضرار الناجمة عن المعارك، لافتًا إلى أن انتعاش اقتصاد كييف يحتاج إلى 441 مليار دولار، بحسب دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، الذي من المتوقع أن يزداد مع استمرار العمليات العسكرية.