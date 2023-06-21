تطورات جديدة في واقعة المركب الغارق أمام سواحل اليونان.. غرقت بفعل فاعل (فيديو)

أكد عبد الله، شقيق أحد المفقودين بالمركب غير الشرعي الغارق أمام سواحل اليونان، أنه تواصل مع اثنين من الذين كانوا على متين المركب الغارق.

وأوضح أنهما كشفا أن الإنقاذ اليوناني عندما جاء للمركب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين ربط المركب من الجنب حتى يخرجها من المياه الإقليمية.

وأضاف "عبدالله" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الأشخاص الذين كانوا على المركب قالوا إن مراكب الإنقاذ اليونانية كانت تقصد إغراق المركب، وهذه شهادات الجميع.

وأوضح أنها ليست المرة الأولي التي تقوم فيها اليونان بإغراق مراكب الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنه تحدث مع أخيه قبل السفر عن المخاطر التي قد تواجه وحاولت إثناءه عن هذا القرار ولكني لم أنجح.

ورصد “الزفزاف” أثناء حديثه لـ “الوفد”، أن المعلومات الأولية للحادث هى مايلى:-



- غفر السواحل الأوروبى "فرونتكس" رصد المركب المنكوب أمام سواحل كالاماتا اليونانية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الماضى وابلغ به غفر السواحل اليونانى.

- فى تمام الساعة 2و17 دقيقة ظهرا تلقى نظام التحذير الهاتفى للكوارث البحرية رسالة إستغاثة تفيد بأن المركب يواجه كارثة وقام على الفور نظام التحذير الهاتفى بإرسال إيميل لغفر السواحل اليونان أبلغه بذلك.

- قبطان المركب التجارى لاكى ساليور توجه لمكان المركب المنكوبة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة لإمدادها بالماء والغذاء بناءً على تعليمات غفر السواحل اليوناني.

- المركب التجارى بيثفول واريور توجهت إلى المركب المنكوب فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى نفس الموقع التى توجهت إليه المركب لاكى وأمددته بالغذاء والماء وهذا يعنى أن المركب لم يتحرك من موقعه ولم يكن فى حالة إبحار طبقا لموقع المراقبة البحرية مارين ترافك

- تم تسجيل رسالة صوتية تحذيرية للمهاجرين على متن المركب بعدم الحركة على ظهر المركب خوفا من إنقلابه.

- في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء إنقلب المركب وغرق بعد 7 ساعات لم يتحرك من موقعة وإستطاع الياخت مايان كوين القريب من الموقع إنقاذ مايمكن إنقاذه بالرغم مايقوله غفر السواحل اليونانى بأن المركب كان فى حالة إبحار ورفض المركب أى مساعدة من غفر السواحل اليونانى.

وتابع : “بعد غرق المركب شارك فى عمليات الإنقاذ فرقاطة بحرية يونانية وطائرة هليوكبتر عسكرية بالاضافة إلى لنشات غفر السواحل على الفور امر رئيس الوزراء اليونانى بفتح تحقيق فى الحادث، ووصف فرانشيسكو روكا ، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، غرق السفينة بأنه رمز فشل المجتمع الدولي”.

أما بالنسبة لمصير الأطفال القصر الناجين من حادث المركب الهجرة غير الشرعية باليونان، ذكر رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، أن الأطفال القصر سوف يتم التحفظ عليهم ووضعهم في اماكن مخصصة لرعاية الأطفال، الى أن يتم الطلب لرجوعهم من قبل اهلهم.

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا. واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب.