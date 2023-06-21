«الشرقية للدخان» تعلن أسعار السجائر الرسمية في الأسواق

يبحث الكثير عن أسعار السجائر، إذ شهدت اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، استقرارا ملحوظا في بالأسواق المحلية.

وأعلنت مؤخرا شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" زيادة في أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين أثنين جنيه وثلاث جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف.

وجاءت أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يونيو، وفقًا للأسعار المعلنة من شركة الشرقية للدخان، والتي جاءت كالتالي:-

سعر السجائر الشعبية اليوم

- بوكس «10»: 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

- كليوباترا بوكس «20»: 4 جنيها

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها

- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر السجائر الأجنبية اليوم

علبة ميريت ازرق وأصفر 42 جنيه

إل ام 29 جنيها

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيه

وكشفت شركة الورد للدخان، عن ارتفاع سعر المعسل ليسجل 40 جنيهًا بدلًا من 30 جينهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات، ليكون عند تاجر التجزئة بزيادة قدرها 15 جنيه.