الخبير الاقتصادي محمد الحاج: 1400 من أصحاب الثروات البريطانية فروا بسبب الركود

قال الخبير الاقتصادي محمد الحاج، إن الاقتصاد البريطاني يواجه مشكلات ضخمة ومتنوعة بصورة كبيرة، وذلك نتيجة الأزمات العالمية التي أثرت على اقتصادات الدول.



وأكد الحاج، أن نسبة الأجور في بريطانيا ارتفعت بنسبة 8% على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهذا الارتفاع يزيد من الأعباء المالية على وزارة المال والشركات.

الخبير الاقتصادي محمد الحاج



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أكثر 1400 فرد من أصحاب الثروات المرتفعة في عام 2022 اتجهوا لخارج بريطانيا بسبب تردي الوضع الاقتصادي، موضحًا: "هناك مؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الركود".



وتابع محمد الحاج : "صانع السياسة يرى أن تجديد السياسة النقدية يؤدي إلى خفض التخضم في ظل ارتفاع سعر الفائدة، وبالرغم من هذه السياسية إلا أن الفاتورة الشرائية للمواطن مرتفعة بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، والعديد من الشركات الإنتاجية بات يفكر في ترك سوق المال البريطانية".