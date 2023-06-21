تحديث واتساب يُسكت المتصلين المجهولين تلقائيًا

مع تحديث جديد، يريد واتساب WhatsApp جعل مكالمات البريد العشوائي أقل إزعاجًا والسماح للمستخدمين بتحديد إعدادات الخصوصية المثلى، حسبما أعلنت الشركة.

الميزة الأولى، المسماة Silence Unknown Callers، تفعل ذلك بالضبط - لن ترن المكالمات على هاتفك ، ولكنها ستظهر في قائمة مكالماتك، في حال كانت المكالمة مهمة ولكن عليك الرد. بالنسبة لمعظم المستخدمين، يجب أن يوفر ذلك مزيجًا لائقًا من التطبيق العملي والخصوصية.

تحديث واتساب

وبالحديث عن الخصوصية، قدم واتساب WhatsApp أيضًا ميزة تسمى فحص الخصوصية. قالت الشركة: "إن تحديد بدء الفحص في إعدادات الخصوصية الخاصة بك سينقلك عبر طبقات خصوصية متعددة تعزز أمان رسائلك ومكالماتك ومعلوماتك الشخصية. يوفر القيام بذلك خيارات مثل "اختيار من يمكنه الاتصال بك" و "التحكم في معلوماتك الشخصية" و "إضافة المزيد من الخصوصية إلى محادثاتك" و "إضافة المزيد من الحماية إلى حسابك".

تتضمن ميزات الخصوصية الجديدة في واتساب WhatsApp إسكات المتصلين غير المعروفين





أصدر واتساب WhatsApp أيضًا مقطع فيديو جديدًا عاطفيًا يشجع المستخدمين على تسجيل الوصول إلى الأصدقاء الذين قد يكونون قلقين بشأنهم. توفر الشركة أيضًا نموذجًا: "مرحبًا، لقد كنت أفكر فيك. أنا هنا إذا كنت بحاجة إلى الدردشة. ولا يمكن لأي شخص آخر رؤية هذا إلا نحن.

ويمكنك أيضًا تشغيل وضع الاختفاء أو استخدام قفل الدردشة ميزة." إنها طريقة يستخدمها واتساب WhatsApp للترويج لميزات الخصوصية الرئيسة - تم تقديم قفل الدردشة للتو الشهر الماضي، على سبيل المثال. قد يكون أيضًا بمثابة برمجة مضادة لمفهوم أن قفل الدردشة مصمم خصيصًا للغشاشين، كما أشار العديد من المعلقين عند إطلاقه. الميزات الجديدة يتم طرحها الآن.