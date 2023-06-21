محمد سلماوي يكشف كواليس موافقة مرسي التنازل عن جزء من سيناء.. فيديو

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه أدرك أن نظام الإخوان لن يستمر، من بائعة جرجير في الشارع، كاشفًا أنه رأها بجوار مترو المعادي وكان شخص يشتري منها واختلفوا على السعر فقالت له "يخرب بيت الإخوان ومن أتى بهم".

ونوه إلى أنه توقف وفكر عميقًَا في حديثها وأيقن أنها تقول نتائج لتحليلات سياسية تؤدي في النهاية أن الانسان المصري البسيط يدرك أن الإخوان غير مرغوب فيهم، وأن مصيرهم سينتهي قبل أن يكملوا عام واحد رغم أنهم كانوا يقولون أنهم سيستمرون 500 عام.

30 يونيو يوم مشهود

ونوه إلى أن يوم 30 يونيو كان يوما مشهودا، ووجدت جميع المثقفين في الميدان، حتى رجل الشارع لم يكن يهتف بسقوط مرسي بل بسقوط الحكم الديني، موضحًا أنه يوم 3 يوليو كان بين مشهدين، مشهد الجماهير المحمل بعام طويل من النضال مرورا بتمرد، ومشهد الانتصار حين إعلان الجماعة السياسية الممثلة لكل الاتجاهات.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أخبره بأن محمد مرسي وافق على التنازل عن جزء من سيناء، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني رد قائلًا: “هل تتصور بأن المصريين سيقبلون بأن سيناء التي دافعوا عنها بالدماء واستعادوها بالسنتميتر، وجلسوا في طابا للمفاوضات لاسترجاع كل شبرا، يمكن لهم أن يتنازلوا عنها”، فأجابه مرسي: “لا، هم سيعطوننا بدل منها جزء في صحراء النقب بنفس المساحة”.

التنازل عن سيناء

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني قال لي هذا لكلام ولم أستطع أن أسكت عنه فأعلنته، من خلال مقال على لسان الرئيس الفلسطيني، وتابع: "بعض الناس تشككت وكلمني السفير محمد أنيس، وقال لي أنا رجعت إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، وسألته عن حقيقة تلك الخطة، فقال له بأنه لم يعرض عليه شيء من هذا النوع، فقلت له حينها أنت سألت الشخص الخطأ وكان من المفترض أن تسأل عصام الحداد لأنه كان حاضرًا مع الرئيس المصري وليس وزير الخارجية، هكذا كانت تدار السياسة الخارجية"

وأكد أن الشعب من أقصى درجات المثقفين والمفكرين لأبسط الناس في الشارع كانوا يتحدثون نفس الكلام وذات النغمة الرافضة لوجود الإخوان بالحكم، مشيرًا إلى أنهم كمثقفين قالوا إن حكم الإخوان لن يستمر مع الفظائع التي حدثت بعد أحداث الاتحادية التي وقعت في نوفمبر وديسمبر 2012، جاء ذلك خلال لقائه في برنامج الشاهد، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز.