هشام عمران ضمن الفائزين بجائزة اليونسكو الفوزان الدولية عن فئة التكنولوجيا

أعلنت اليونسكو عن أسماء الفائزين الخمسة بجائزة اليونسكو الفوزان الدولية لتشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، حيث فاز من الكاميرون " قارة أفريقيا " عبدون أتانجانا عن فئة الرياضيات له مساهمة بارزة في حساب التفاضل والتكامل الكسري ومفهوم جديد نتج عنه فئة جديدة ،و رؤية لإنشاء مركز أفريقي للرياضيات ، وفاز من جمهورية مصر " الدول العربية " هشام عمران عن فئة التكنولوجيا " أتمتة التصميم الإلكتروني" له مساهمة فاعله في ابتكار تصميم أشباه الموصلات ،له بحث مبتكر في مجال أتمتة التصميم الإلكتروني حائز على جائزة في مؤتمر الأتمتة عام 2022 ، ومن الصين "آسيا والمحيط الهادي فازت قيومي فو عن فئة العلوم " النسب الجينية" لعملها الأساسي في تاريخ البشر الأوائل في أوراسيا ودراسات لتحسين استخراج وتسلسل الحمض النووي القديم ، ومن صربيا " أوروبا وأمريكا الشمالية فازت جيلينا فالديك عن فئة " الهندسة الخضراء" لمساهمتها في تطوير تقنيات الاستخراج الخضراء المبتكرة للحصول على المنتجات من النباتات الطبية والعطرية واخيرا من الأرجنتين " أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" فاز فدريكو آري عن فئة العلوم " الحمض النووي الريبي غير المشفر في النباتات لريادته في فهم المدة التي يستغرقها الحمض النووي

وحصوله على جائزة عالمية من الجمعية البرازيلية للبيلوجيا الجزيئية والكيماء الحيوية عام 2011 م

تختار اليونسكو الفائزين بناء على نصائح لجنة تحكيم دولية وتتكون من خمسة أعضاء بارزين مستقلين وهم شخصيات ذو سمعة عالية ومعترف بها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهم

البروفيسورة غادة المطيري واحدة من أكثر عشر مهندسات مؤثرات في العالم ، وهي باحثة في العلوم والهندسة ومخترعة ورائدة أعمال. عضو هيئة تدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو ومدير مركز التميز في طب وهندسة النانو في معهد الهندسة في الطب بجامعة كاليفورنيا ، سان دييغو

البروفيسور ديدييه كيلوز أستاذ الفيزياء في مختبر كامبريدج كافنديش حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019

د. إدنا ماتا كاماتشو عالمة أحياء بنيوية ولها خبرة واسعة النطاق في الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص إدنا هي واحدة من المؤسسون المشاركون لشبكة النساء المهاجرات والعالميات في العلوم في كندا وملتزمة بتمكين ودعم المرأة في مجال العلوم .

د. فاجي زعونة منا تم إدراجها ضمن قائمة 100 أفريقي الأكثر نفوذاً ، تستخدم الدكتور ماينا الحوسبة عالية الأداء وأساليب الاستشعار عن بعد لفهم آثار الظواهر المناخية المتطرفة والتغيرات في استخدام الأراضي والغطاء الأرضي على موارد المياه.



البروفيسور نجو باو تشاو عالم رياضيات فيتنامي فرنسي حصل على ميدالية فيلدز في عام 2010 لعمله في الهندسة الجبرية ،حصل تشاو على ميدالية فيلدز في المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات في حيدر أباد

تتألف الجائزة من شهادة وميدالية ومبلغ وقدره خمسون ألف دولار لكل فائز من الخمس فائزين ومن الجدير بالذكر ان تكريم الفائزين تم في حفل أقيم في القاعة الرئيسية لليونسكو في 19 يونيو 2023.