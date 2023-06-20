كريستيانو رونالدو يقتحم موسوعة جينيس بإنجاز تاريخي جديد

دخل النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب فريق النصر السعودي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما بات أول لاعب يصل للمباراة رقم 200 في مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال.

وشهدت مباراة أيسلندا أمام البرتغال ضمن التصفيات المؤهلى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” تكريم كريستيانو رونالدو من جانب موسوعة جينيس، إذ يخوض قائد المنتخب البرتغالي مباراته رقم 200.

وكان رونالدو قد خطف لقب عميد لاعبي العالم من الكويتي بدر المطوع صاحب الـ 196 مباراة دولية في وقت سابق.

كما يمتلك كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا آخر، إذ يعد الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 122 هدفاً، إضافة لـ 43 تمريرة حاسمة.

رونالدو يطلب من النصر ضم نجم مانشستر سيتي:

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق نادي النصر السعودي من إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، ضم أحد عناصر المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

ويرغب رونالدو بضم لاعب جديد لصفوف العالمي يكون أكثر تفاهمًا في الجانب الهجومي، خصوصًا أن العالمي يسعى للتعاقد مع لاعب جديد في الجانب الهجومي بجوار كريستيانو وتاليسكا، وبعد رحيل فينسينت أبو بكر.

طلب رونالدو من إدارة النصر التعاقد مع برنارد سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ طلبت إدارة مسلي آل معمر من رونالدو إقناع اللاعب بالانتقال لدوري روشن مقابل راتب سنوي ضخم.

يحاول النصر الحصول على خدمات برنارد سيلفا في مافسة قوية مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

ينتهي عقد برنارد سيلفا مع نادي مانشستر سيتي في 30 يونيو من عام 2025، ويحق للاعب الاتفاق مع أي فريق في الميركاتو الشتوي للعام بعد المقبل.

تفاصيل عقد برنارد سيلفا مع النصر:

من المتوقع أن يوقع برنارد سيلفا لنادي النصر على عقود لمدة موسمين تنتهي بنهاية يونيو 2025، وبالتالي على إدارة النصر شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع السيتيزنس.

ولن توافق إدارة مانشستر سيتي على رحيل برنارد سيلفا بأقل من 40 مليون يورو لمن يرغب في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي في يونيو الجاري، خصوصًا أن صاحب الـ 28 عامًا من العناصر التي يعتمد عليها بيب جورديولا بشكل أساسي في المباريات.