لقيت سيدة حتفها بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، على يد زوجها بعد الاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

الخلافات الأسرية تكتب نهاية سيدة على يد زوجها بالدقهلية:

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول عزيزة عبدالعزيز زيدان 50 عامًا، مقيمة بمدينة المطرية، جثة هامدة وبها علامات تعد بالضرب.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليها وزوجها نتيجة خلافات أسرية، وتعدى عليها بالضرب المبرح والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، أقدمت طالبة بالثانوية العامة بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بمصرع طالبة بحبة الغلة السامة بقرية شبراهور دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع إ.م.أ.ح. 17 عامًا، طالبة بالثانوية العامة، وتناولت حبة الغلة السامة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كما قررت نيابة المرج، اليوم، بإحالة المتهمين بسرقة مصنع لعب أطفال في منطقة المرج لمحكمة الجنح.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المصانع بمناطق المرج والسلام.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، بلاغًا بضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توكتوك" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بسرقة أحد المصانع لألعاب الأطفال بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهم “3 أنابيب لحام أكسجين، جهاز رش، عتلة حديدية”.

وباستدعاء صاحب المصنع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة.