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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

زلزال
زلزال

 تعرضت محافظة كهرمان مرعش التركية لزلزال جديد في تمام الساعة 10:14، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

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 وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 7  كيلومترات تحت سطح الأرض.

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زلزال يضرب شرق البحر الأبيض المتوسط

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زلزال يضرب سواحل ساموا بقوة 5.7 درجة

 زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية:

 وحذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، في وقت سابق، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بتركيا.

 يشار إلى أن زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

 وشعر السكان بالزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

 ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، إذ بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

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