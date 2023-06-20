زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

تعرضت محافظة كهرمان مرعش التركية لزلزال جديد في تمام الساعة 10:14، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

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وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية:

وحذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، في وقت سابق، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بتركيا.

يشار إلى أن زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، إذ بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.