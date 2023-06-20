الشرقية للدخان تكشف سر ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق (فيديو)

أكد هاني أمان رئيس شركة الشرقية للدخان، أن الشركة توفر كميات السجائر المطلوبة لـ السوق، بالأسعار المناسبة.

وأضاف رئيس شركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، على فضائية الحدث اليوم مساء اليوم الثلاثاء أن هذا التوقيت من العام، يحدث أمر غريب، وهو إقبال التجار على شراء كميات كبيرة من السجائر، بسبب شائعة أن السعر سيرتفع في أول يوليو.

وجود الشركة ضمن برنامج طروحات الحكومة

وأشار أن السجائر موجودة ولكن السعر هو المرتفع، ووجود الشركة ضمن برنامج طروحات الحكومة، دليل على النجاح، لافتا إلي أن الشركة بها نسبة بالبورصة منذ سنوات، وأن هناك نجاحات للشركة.

وشهدت أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، استقرارا ملحوظا في بداية تعاملت اليوم بالأسواق المحلية، جاء ذلك بعد آخر زيادة رسمية أعلنتها شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين أثنين جنيه وثلاث جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف.

سعر السجائر الشعبية اليوم الثلاثاء:

- بوكس «10»: 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

اسعار السجائر اليوم الثلاثاء

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

- كليوباترا بوكس «20»: 4 جنيها

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها

- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر السجائر الاجنية اليوم الثلاثاء

سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم 42 جنيه

سعر ال ام 29 جنيه

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيه

أسعار المعسل اليوم الثلاثاء

كشفت شركة الورد للدخان، عن ارتفاع سعر المعسل ليسجل 40 جنيهًا بدلًا من 30 جينهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات، ليكون عند تاجر التجزئة بزيادة قدرها 15 جنيه.



سعر السجائر في السوق الموازي

سجل سعر قاروصة السجائر الكيلوباترا بالشركة 240 جنيها (سعر العلبة 24 جنيهًا)، بينما يبلغ سعر قاروصة الكليوباترا في السوق الموازية 410 جنيهات، بزيادة 170 جنيها في سعر القاروصة الواحدة، وهكذا باقى أصناف السجائر.