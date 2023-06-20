ذوبان الأنهار الجليدية كارثة تُهدد إمدادات المياه

ظاهرة جديدة تهدد الملايين من سكان الكرة الأرضية، بخصوص ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، والتي تذوب بسرعة غير مسبوقة؛ نظرًا لتغير المناخ، وهى ما انتهت إليه إحدى الدراسات العملية، والتي نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء.

الأنهار الجليدية تهدد الملايين:

وانتهت الدراسة إلى أنه وبسبب التغيرات المناخية التي نشهدها خلال الفترة الأخيرة تذوب الأنهار الجليدية بسرعة غير مسبوقة، وهو ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص، وذابت الأنهار الجليدية بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق.





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وأجرى المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD)، هذه الدراسة، والتي انتهت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد، لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة التي يحصل فيها ذلك.

وأوضحت الدراسية، أن الأنهار الجليدية في سلسلة جبال هندوكوش والهملايا، واحدة من المصادر المهمة جدًا للمياه، إذ إنها تشكل مصدرًا مهمًا للمياه لـ240 مليون شخص في المناطق الجبلية و1,65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.

وخرجت عدد من التوقعات من قبل الدراسية، أن الأنهار الجليدية من الممكن أن تفتقد لما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وتُغذي هذه الأنهار الجليدية في جبال الهملايا 10 من أهم أحواض الأنهر في العالم، بجانبها أنها توفر الغذاء والطاقة والدخل لمليارات البشر.

وتوقع التقرير أن الأنهار الجليدية في جميع أنحاء المنطقة ستفقد ما بين 30 إلى 50% من حجمها بحلول عام 2100، إذ زادت درجة حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.

لكن الأماكن التي ستذوب فيها الأنهار الجليدية تعتمد بشكل كبير على الموقع، فعند ارتفاع حرارة الكوكب ثلاث درجات مئوية، وهو مستوى يوشك العالم على بلوغه تقريبًا في ظل سياسات المناخ الحالية، ستفقد الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا الشرقية، التي تشمل نيبال وبوتان، ما يصل إلى 75% من الجليد، بينما ستصل النسبة إلى 80% عند ارتفاع الحرارة إلى أربع درجات مئوية.

هلع سكان الجبال الجليدية:

كما تمتد منطقة هندوكوش لمسافة 3500 كيلومتر عبر أفغانستان وبنجلادش وبوتان والصين والهند وميانمار ونيبال وباكستان.