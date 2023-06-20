الآشعة تثبت اصابة لاعب منتخب شباب اليد بقطع في الرباط الصليبي

ضربة موجعه تلقاها منتخب شباب اليد مواليد ٢٠٠٢ لكرة اليد خلال مشاركته في مباراته الاولي مع كوبا اليوم في بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين اليونان والمانيا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب أحمد حسام.

و اثبتت الاشعة اصابة لاعب هليوبوليس احمد حسام بقطع في الرباط الصليبي ، وتمتد الخسارة لمنتخب ٢٠٠٤ ايضا لكونه احد الركائز الاساسية في المنتخبين .

ويستعد اللاعب محمد عماد خلف من منتخب ٢٠٠٤ للسفر لاستبداله مكان احمد حسام المصاب .

تجدر الاشارة الي ان شباب الفراعنة اكتسح كوبا ٢٨/٤٥ اليوم في افتتاح مشوارهم في بطولة العالم.

يترأس البعثة في بطولة العالم ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد ، وتضم صابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و محمد امام محلل الاداء و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الحفنى عبد المقصود مخطط الاحمال و احمد محمود المعد البدنى.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد للشباب

واستقر الجهاز الفني علي ١٧ لاعبا هم : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.

على جانب آخر شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل توقيع عقد ملابس المنتخبات الوطنية لكرة اليد مع شركة بوما العالمية، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، هارالد هوفر المدير الإقليمي لشركة الملابس العالمية، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، وكوكبة من نجوم كرة اليد.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على المكانة الدولية التي وصلت اليها مصر على مستوي كرة اليد، بفضل دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين والطفرة التي شهدتا مصر على مستوي البنية الرياضية، واستكمالاً للإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة، وانعكاس ذلك على ثقة الاتحادات الدولية في إسناد العديد من البطولات، مشيراً إلى استعدادات الدولة المصرية لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.