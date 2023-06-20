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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الصحة يلتقي عمد ومشايخ منطقة الضبعة ويوجه بتوفير نقطة إسعاف ثابتة

وزير الصحة خلال لقائه
وزير الصحة خلال لقائه عمد ومشايخ منطقة الضبعة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الثلاثاء، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها .

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وزير الصحة يوجه بزيادة عدد الفرق الطبية بتخصص القلب والأشعة بمستشفي الحمام المركزي

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وزير الصحة يتفقد مستشفى مارينا المركزي لمتابعة خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية

جاء ذلك خلال جولة الوزير ، لمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة ، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية والدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح المتخصصة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.

وزير الصحة خلال لقائه عمد ومشايخ منطقة الضبعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد كافة أقسام المستشفى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 65 سرير ( داخلي، رعاية مركزة ومتوسطة، حضانات، استقبال وطوارئ، غسيل كلوي، نساء وتوليد)، لافتاً إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 124 ألف مواطن من المصريين وغير المصريين.

وزير الصحة خلال لقائه عمد ومشايخ منطقة الضبعة

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث مع رئيس مدينة الضبعة وعمد ومشايخ المنطقة خلال جولته بالمستشفى واستمع إلى مطالبهم التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، مؤكداً العمل على توفير كافة مطالبهم، حيث وجه بتوفير نقطة اسعاف ثابتة داخل المستشفى أو بالقرب منها، تسهيلاً على المرضى، حيث أن نقطة الإسعاف الخاصة بمنطقة الضبعة تبعد 5 كيلومترات عن المستشفى، فضلاً عن توجيهه بتوفير سكن مجهز للفرق الإسعافية.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاطمئنان على توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال، فضلاً عن التأكد من تواجد الأعداد اللازمة من الفرق الطبية وانتظامها بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة فورياً للمترددين على المستشفى.

 

ولفت "عبدالغفار" إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى بالمستشفى للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه بتوفير كرسي متحرك مجاناً لأحد المرضى المصابين بمرض الشلل الرباعي.
 

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