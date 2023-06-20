نون تعلن عن عروض ما قبل عيد الأضحى

أعلنت نون، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط عن عروض ما قبل العيد، والتي بدأت من 18 يونيو وستمتد حتى 28 يونيو. هذا الحدث مليء بخصومات تصل إلى 75% على مئات الآلاف من المنتجات، وعروض بنكية مميزة، وحلول الدفع بالتقسيط.

بأسعار تبدأ من 49 ج.م، تضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى 75% على علامات تجارية معروفة، وخصومات تصل أيضاً إلى 75% على أحدث النظارات والساعات.

وتتوفر منتجات الجمال والعطور بخصومات تصل إلى 70%.

وبإمكان العملاء التسجيل للحصول على بطاقة CIB noon الائتمانية، والتي يتم منحها بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وفيزا، لتطوير تجربة التسوق الخاصة بهم من خلال إمكانية تقسيط المدفوعات على مدة تصل إلى 15 شهر بدون فوائد، والحصول على خصم بنسبة 5% على مدفوعات تصل قيمتها إلى 150 ج.م على جميع المشتريات.

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون باي ناس التي تدعمها فاليو، مما يمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقًا على مدار 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم شراء ومن غير مقدم، بالإضافة إلى شراكة نون الاستراتيجية مع فاليو التي تمكن المتسوقين من الشراء الآن والدفع لاحقاً على مدار 60 شهر بدون دفعة أولى أو رسوم شراء، فضلا عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري التي تمكن حاملي البطاقات من تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهراً بدون فوائد.

وتضمن عروض ما قبل العيد أيضاً خصم بنسبة 10% على المراتب، كما سيتم تخفيض مستلزمات المنزل والمطبخ بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 70%.

ويمكن للمتسوقين زيادة مدخراتهم من منتجات البقالة بخصومات تصل إلى 70%.

إلى جانب خصومات تصل إلى 65% على منتجات نون مينتس المختلفة التي يتم توصيلها في خلال 15 -20 دقيقة.

بدأت عروض ما قبل العيد من 18 يونيو وستمتد حتى 28 يونيو مع توصيل سريع وآلاف العروض المذهلة عبر فئات الأزياء والجمال والإلكترونيات والأجهزة والألعاب الجاهزة لإبهار العملاء.

