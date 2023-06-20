السعودية تُحذر الحجاج من هذا الفعل.. بيان عاجل

نشر الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر منصة “تويتر”، يكشف خلاله تداعيات تحميل المصاعد فوق قدرتها الاستيعابية.

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وحذرت مديرية الدفاع المدني، اليوم، الحجاج من عدم تحميل المصاعد فوق طاقتها.

وأعرب المركز الوطني للرقابة في وقت سابق، على الالتزام البيئي السعوي عن استعداد كوادره والتقنيات المتطورة لضمان جودة "الهواء والتربة والماء" لضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

مشروعات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة الأضخم في التاريخ:

في سياق منفصل، رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك حج هذا العام، وأكد اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم بأعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي رأسها خادم الحرمين الشريفين اليوم بقصر السلام بجدة.

وأشاد المجلس في هذا الصدد بالجهود المبذولة من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، في تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الرحاب الطاهرة، والاستمرار في تحقيق مستويات مرتفعة من جودة الخدمات المقدمة لهم؛ بما يتماشى مع مستهدفات ( رؤية المملكة 2030 )، ويتواكب مع ما أنجزته الدولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مشروعات تُعد الأضخم في التاريخ.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع إثر ذلك على مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، ولا سيما ما يتصل بتوطيد التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بمسارات العمل المشترك والمتعدد نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، وعن الإشادة بتميز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.