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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

سبتمبر المقبل .. انطلاق مونديال السلة بسنغافورة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تستضيف دولة سنغافورة منافسات كأس العالم للأندية لكرة السلة خلال شهر سبتمبر المقبل بمشاركة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي والذي تواجد في المجموعة الأولى ضمن منافسات  مونديال العالم على هامش فعاليات القرعة التي أجريت اليوم الثلاثاء.
 

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وأسفرت فعاليبات القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة فرق إجنيت الأمريكي وفريق سيسي فرانكا البرازيلي، وضمت المجموعة الثانية فريق المنامة البحريني وجولدن بولز الصين وبون الألماني.
وكان الفريق الأول لسلة الأهلي قد توج بلقب بطولة أفريقيا للأنديةBAL 3 التي أقيمت في دولة رواندا، وحجز بطاقة التأهل إلى مونديال الأندية في سنغافورة.

استقبال بعثة منتخب الكاراتيه

واستقبل النادي الأهلي مساء يوم الأحد الماضي بعثة منتخب ماليزيا للكاراتيه قبل إقامة مباراة ودية تجمع الطرفين، وجاء في استقبالهم الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر

وحرص مهند مجدي على الترحيب ببعثة المنتخب الماليزي، بعد تلك الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكافة المؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وأعرب تامر عبد الرؤوف، مدرب منتخب ماليزيا للكاراتيه المصري الجنسية، عن سعادته بتواجده في النادي الأهلي، مؤكدًا أنه حرص على إقامة معسكر الإعداد في مصر نظرًا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في لعبة الكاراتيه.

ووجه تامر عبد الرؤوف الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على استقبال منتخب ماليزيا وإقامة مباراة ودية مع فريق الكاراتيه، مشددًا على أن تاريخ الأهلي في اللعبة كبير للغاية، وسيسهم في إكساب الخبرات للاعبي المنتخب الماليزي خلال الفترة القادمة.

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