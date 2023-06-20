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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التضحية بالطيور ليست بديلة للماشية والأغنام.. عالم أزهري يحسم الجدل

الشيخ إبراهيم رضا،
الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

 قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن فلسفة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك والسبب الرئيسي في وجودها أو الهدى بالنسبة للحجاج أنها رمزية لما حدث لإسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، إذ أراد الله أن يبين لأهل الأرض أن قيمة إسماعيل أغلى وأثمن وأكبر وأنه عز وجل لا يريد العنف لكنه أراد من إبراهيم الطاعة العمياء استجابة لأمره سبحانه وتعالى.

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 وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "الله عز وجل قال عن إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، فهل البطة أو الفرخة أو الإوزة ذبح عظيم؟ لا".

 وتابع العالم الأزهري: “لا يجب أن نقول إن أكل الناس من الأضحية شيء ليس مهمًا، أجمعت الأمة من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أننا نضحي بأفضل أنواع الأضاحي”.

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