الأحذية الرياضية تعزز متاعب السفر وفرص الإصابة بالأمراض

الأحذية الرياضية الخفيفة، من العادات التي دائمًا ما نفكر فيها ونعتمد عليها بشكل كبير خلال السفر من خلال المطارات، إذ إن هذه الأحذية دائمًا ما تكون مريحة وعملية، ويرتديها الكثير من المسافرين كونها مريحة وعملية.

الأحذية الرياضية في المطارات:

ودائمًا ما يرى البعض أن هذه الأحذية مريحة، ولكن خبيرة الأحذية حذرت من هذا الأمر، ووجهت عددًا من النصائح بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطارات، وحذرت صاحبة إحدى شركات صناعة الأحذية، المواطنين بارتداء الأحذية الخفيفة الرياضية في المطار، وتنصح بالابتعاد عنها.



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وتعد أحذية الرياضة من الأحذية المريحة وذات شكل رائع وجميل، لكنها ستكون معيقة جدًا في المطارات، ولكن من الأشياء التي تسبب جانبًا سلبيًا هو أنه يتوجب على الراكب خلعها كلما مر من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددًا.

وعملية خلع الأحذية في كل مرة هى عملية طويلة وتستهلك الوقت في كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات، ويتسبب هذا الأمر في متاعب كثيرة للراكب خصوصًا في المطارات المزدحمة، وسيتوجب عليك وضع أغراضك الشخصية على أرض المطار أجل ربط الحذاء.

وفي سياق آخر، في واقعة غريبة بالهند، أقلعت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الهندية من مطار كيمبيجودا الدولي في بنجالورو متجهة إلى دلهي في تمام الساعة ٦:٣٠ صباح الإثنين الماضي، وكانت المفاجأة عندما غفل طاقم الطائرة فقدان الكثير من الركاب على متن حافلة في المطار.

وطالبت هيئة تنظيم الطيران في الهند، من الشركة المسؤولة على الرحلة بتقديم تقريرًا بشأن كيفية نسيان أكثر من ٥٠ راكبًا في حافلة بعدما وصفها الكثير من الركاب بالتجربة الأكثر رعبًا.

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ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الشركة إن التحقيق جارٍ بشأن الواقعة وبعد مرور ٤ ساعات تمت استضافة ٥٣ راكبًا على متن رحلة طيران أخرى إلى دلهي، واختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة.

أصيبت المطارات ومحطات الحافلات والقطارات بالشلل في جميع أنحاء ألمانيا، صباح الإثنين، خلال أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، مما تسبب في إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل.

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ويأتي الإضراب في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم، والإضراب المقرر لمدة 24 ساعة، ودعت له نقابة فيردي العمالية ونقابة إي.في.جي لعمال النقل، هو الأحدث في إضرابات مستمرة لشهور أضرت بالاقتصادات الأوروبية الكبرى، إذ أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فى مستويات المعيشة.